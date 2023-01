Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica, Eurostat.

- Productia de lemn rotund (busteni) pentru combustibil in Uniunea Europeana s-a situat la 118,5 milioane metri cubi anul trecut, arata datele publicate marti de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).

- Oficiul european pentru Statistica (Eurostat) transmite ca salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro in 2021. Cel mai ridicat salariu mediu anual ajustat full-time din Uniunea Europeana era in Luxemburg (72.200 euro), Danemarca (63.300 euro)…

- In 2021, salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro, arata datele publicate in premiera luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 31,2% in Uniunea Europeana (UE) si cu 30,8% in zona euro, in octombrie, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.

- In urma introducerii masurilor de distantare sociala ca raspuns la pandemia de COVID-19, o mare parte din angajati si-a schimbat modelul de munca, inclusiv lucrand de acasa. In 2019, aproximativ unul din 20 angajati (5,5%) cu varsta intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana lucra de acasa, iar in…

- Uniunea Europeana i-a indemnat, miercuri, pe miniștrii apararii din blocul comunitar sa coordoneze achizițiile de arme, pentru a obține condiții mai bune de la furnizori, in timp ce incearca sa refaca stocurile epuizate de livrarile catre Ucraina, transmite Reuters. Țarile occidentale vor sa iși refaca…