Intre Romania și Statele Unite ale Americii exista relații economice in valoare de cinci miliarde de dolari, a anunțat adjunctul secretarului Comerțului al SUA, Don Graves. „Stim ca avem deja o relatie comerciala cu o valoare de 5 miliarde de dolari. Sper sa putem extinde acea relatie si sa cream locuri de munca bune aici, in Romania, locuri de munca de inalta calitate, din care familiile se pot intretine, aici si in Statele Unite”, a declarat Don Graves, potrivit Ambasadei SUA in Romania. Oficialul american a facut aceasta declarație la Conferinta Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor…