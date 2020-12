Stiri pe aceeasi tema

- Timișul este al treilea județ din Romania, in ceea ce privește cifra de afaceri obținuta din sectorul tehnologiei informației. Bucureștiul domina total clasamentul, la mare distanța de urmaritoare, iar Clujul depașește Timișul, demontand mitul marelui pol romanesc din domeniu. Clujul ramane peste Timiș…

- Macedonia de Nord a invins Georgia, 1-0, in finala barajului pentru EURO 2020 și s-a calificat in premiera la un turneu final. Astfel, se cunoaște grupa care va juca meciuri la București, pe Arena Naționala. Capitala Romaniei va gazdui trei meciuri din Grupa C de la EURO 2020, alaturi de Amsterdam,…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal Under-21 a Romaniei, Adrian Mutu, l-a convocat, vineri, pe mijlocasul Carlo Casap, de la FC Viitorul, pentru meciul cu Danemarca, din preliminariile Campionatului European de tineret din 2021, potrivit site-ului FRF. Mutu a apelat la timișoreanul Casap dupa…

- Compania aeriana Blue Air a anunțat reluarea zborurilor internaționale de la Cluj-Napoca. Incepand din martie 2021, vor fi introduse 13 rute noi aeriene care vor conecta Clujul cu diverse locații europene, scrie businessmagazin.ro. Pe langa cele 13 rute, vor mai fi introduse alte 7 rute noi și conexiuni…

- Romanii sunt europenii cei mai afectati negativ de costurile cauzate de impactul poluarii aerului asupra sanatatii. Bucurestiul este la randul sau orasul european al carui locuitori au cele mai mari pierderi anuale din cauza impactului poluarii aerului - 3004 Euro pe cap de locuitor. Clujul, Timisoara…

- Romania a fost invinsa, joi, la Reykjavik, cu scorul de 2-1 (2-0), de Islanda, in semifinalele play-off-ului de calificare la turneul final al Campionatului European din 2021. Tricolorii nu vor participa la turneul la care si Bucurestiul gazduieste meciuri.

- Partida Romania - Malta, din cadrul preliminariilor Campionatului European de tineret din 2021, se va disputa la Giurgiu, pe stadionul "Marin Anastasovici", a anuntat, joi, Federatia Romana de Fotbal. "Federatia Romana de Fotbal a anuntat (la) UEFA stadionul pe care reprezentativa Under…

- In Romania exista un oraș care este mai mare ca Bucureștiul, Timișoara și Clujul la un loc. Potrivit recensamantului facut in anul 2011, in Romania exista 265 de orase. Dupa cum probabil se știe, cele mai mari orase din tara noastra, in functie de numarul de locuitori, sunt Bucurestiul, cu 1.883.425…