Romania a anuntat saptamana trecuta ca va prezenta strategia pentru adoptarea monedei unice pana la sfarsitul anului, alaturandu-se in acest fel Bulgariei si Croatiei in cautarea unei cai de a adera la blocul monetar.



Acest lucru ar putea ajuta natiunile balcanice sa ramana aproape de nucleul Uniunii Europene, deoarece apar intrebari cu privire la distribuirea viitoare a fondurilor esentiale pentru dezvoltare.



„Dupa Brexit, plasarea in afara zonei euro te-ar putea tine in afara liniei. Daca va uitati la bugetul pe care UE il are pregatit, veti vedea ca accentul se pune mult…