Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a trecut de Iran, scor 42-10, și s-a calificat in grupele principale la Campionatul Mondial de handbal feminin. Naționala nipona va infrunta Romania in faza urmatoare a competiției. In grupa principala, urmatoarea faza de la CM de handbal feminin, Romania va juca 3 meciuri, impotriva echipelor…

- Romania - Danemarca este a treia partida la Campionatul Mondial de handbal feminin, marți, de la ora 21:30. Echipa lui Florentin Pera are nevoie de punct pentru a-și imbunatați situația din urmatoarele 3 meciuri, in grupa principala. In grupa principala, urmatoarea faza de la CM de handbal feminin,…

- A 26-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin debuteaza miercuri, 29 noiembrie. Va fi primul turneu final mondial care este gazduit de trei țari: Danemarca, Norvegia și Suedia. Romania face parte din Grupa E, iar obiectivul este clasare intre primele 7 locuri ale competiției.

- Naționala de handbal feminin a Romaniei s-a distrat cu Portugalia, scor 32-22, in al doilea meci de la Trofeul Carpați 2023. Florentin Pera pune la punct ultimele detalii inaintea Campionatului Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” debuteaza la turneul final pe 1 decembrie, contra naționalei din…

- Ianis Hagi a fost anunțat titular in Israel – Romania! Selecționerul echipei naționale, Edi Iordanescu, ar urma sa se bazeze pe serviciile mijlocașului inca din primul minut al partidei cu Ungaria. Duelul dintre Israel și Romania este programat pe data de 18 noiembrie, de la ora 21:45. Mai apoi, „tricolorii”…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei a invins miercuri, la Mioveni, reprezentativa similara a Bosniei Herțegovina, scor 49-18 (26-11), in meciul de debut din Grupa 1, in preliminariile Campionatului European din 2024.

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoica are emoții inaintea meciurilor echipei naționale. Oficialul de la FCSB a vorbit despre problemele pe care le are selecționata condusa de Edi Iordanescu. Primul meci al „tricolorilor”, din acțiunea din aceasta luna, va fi impotriva selecționatei din Belarus.…

- Suzana Lazovic vine din Muntenegru si este in prezent antrenoarea echipei nationale de handbal feminin de tineret a Chinei. Alaturi de sportivele chineze iși dorește sa aduca succesul echipei. Puteți urmari povestea Suzanei Lazovic accesand: https://romanian.cri.cn/2023/09/01/ARTI3aOI7AgSIMGOuZmj8CGg230901.shtml.…