Stiri pe aceeasi tema

- Firme de armament din Romania, in carți pentru o licitație europeana cu sume enorme. Fabricile din Cugir, lasate pe dinafara Comisarul European pentru Piata Interna, Thierry Breton, se afla pana astazi intr-o vizita oficiala in Romania care are drept obiectiv principal industria de aparare. Contextul…

- Guvernul Romaniei incearca sa afle motivele pentru care fermierii romani au ajuns sa fie afectați de cerealele ajunse in Romania din Ucraina. Prezent la Timișoara, premierul Nicolae Ciuca a spus ca Guvernul „nu iși da seama” de fenomen.

- Mii de fermieri romani protestat in mai multe judete din tara si in Capitala, nemultumiti de solutia gasita de Comisia Europeana la problemele cu care se confrunta sectorul agroalimentar romanesc din cauza cerealelor ucrainene ieftine care au inundat piata din Europa. In Bucuresti, protestul a inceput…

- Ministrul Agrilcuturii, Petre Daea a declarat vineri, dupa intalnirea cu fermierii care protesteaza in Capitala, ca s-a publicat pe site-ul ministerului actul normativ care stabileste modul de acordare a banilor de la Comisia Europeana, cei 10 milioane de euro, care au fost dublati de la bugetul de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat vineri, dupa intalnirea cu fermierii protestatari din Capitala, ca a fost publicat pe site-ul ministerului actul normativ care reglementeaza acordarea banilor de la Comisia Europeana, suma de 10 milioane de euro, care a fost dublata de la bugetul de stat.…

- In perioada 23 – 24 martie 2023, președintele Iohannis participa la Consiliul European, iar una dintre temele aflate pe agenda acestei reuniuni va fi cea a migrației. Migrația ilegala este principalul obstacol in Ședința de la Bruxelles a Consiliului European urmeaza sa ia in discuție mai multe subiecte.…

- Romania se numara printre cele 17 țari membre ale Uniunii Europene care au semnat proiectul de achiziție in comun de muniție ce ar urma sa fie furnizata Ucrainei, informeaza Rador.E un plan in trei etape de transfer catre Ucraina, a un milion de obuze, in valoare de doua miliarde de euro in urmatoarele…

- Din cele 200 de milioane de euro solicitate pentru pierderile provocate de importurile de cereale din Ucraina, fermierii romani vor primi doar 10 milioane de euro. Potrivit europarlamentarului Carmen Avram, Comisia Europeana considera ca, dat fiind ca ultimii ani au fost secetoși, Romania poate sa-și…