Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis joi Romania și Grecia in fața Curții de Justiție a UE pentru neindeplinirea obligației de a transpune in legislația lor naționala cea de-a 4-a Directiva privind combaterea spalarii banilor. http://evz.ro/romania-judecata-spalarea-banilor.html

- Comisia Europeana trimite Romania, alaturi de Grecia si Irlanda, in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu a implementat in legislatia nationala Directiva a 4-a privind combaterea spalarii banilor. De asemenea, Comisia a propus plata unei sume forfetare, precum si a unor penalitati pentru ficare…

- ​Comisia Europeana a trimis joi, 19 iulie, Romania și Grecia in fața Curții de Justiție a UE pentru neindeplinirea obligației de a transpune in legislația lor naționala cea de-a 4-a Directiva privind combaterea spalarii banilo r. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor și, prin urmare,…

- Comisia Europeana a trimis joi Romania și Grecia in fața Curții de Justiție a UE pentru neindeplinirea obligației de a transpune in legislația lor naționala cea de-a 4-a Directiva privind combaterea spalarii banilor.

- Comisia Europeana a anuntat joi ca trimite Romania, Grecia si Irlanda in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu au pus in aplicare normele in materie de combatere a spalarii banilor, se arata intr-un comunicat pe site-ul institutiei.

- ''Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in…

- Romania risca sa piarda doua miliarde de euro dupa ce Comisia Europeana a anuntat ca declanseaza procedura de infringement pentru netranspunerea la timp a directivei privind prezumtia de nevinovatie, afirma Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD. "Opozitia a facut tot ce i-a stat in putinta sa intarzie…

- Aerul din Romania devine tot mai irespirabil, iar la aceasta concluzie s-a ajuns dupa o monitorizare atenta in ceea ce priveste poluarea in mai multe capitale europene. Studiul arata ca Bucurestiul se afla pe locul doi dupa Sofia. Curtea de Justitie poate decide daca sa-i aplice Romaniei o amenda de…