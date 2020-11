Selecționata țarii noastre a reușit un egal cu cea a Irlandei de Nord, scor final 1-1. Cu ajutorul autoritaților norvegiene și a selecționatei Serbiei am urcat in grupa a doua valorica din tragerile la sorți pentru viitorul Campionat Mondial. De fapt, am reușit sa urcam in grupa a doua din a treia dintr-un noroc. Jocul selecționatei noastre nu justifica grupa a doua valorica. A treia, unde se afla și campionatul Romaniei de fotbal, este mult mai potrivita. Mirel Radoi incearca sa puna la un loc un puzzle care vine din imagini diferite. Singura asemanare este ca toate piesele vin din campionate…