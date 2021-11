Stiri pe aceeasi tema

- Elevii s-ar putea intoarce din vacanța și mai infectați cu COVID-19, iar șeful Invațamantului, Sorin Cimpeanu, ar fi trebuit sa aiba o atitudine mai ferma in fața unui „educator modest”, cum este președintele Klaus Iohannis, susține Andrei Marga, fost ministru al Educației. Profesorul Andrei Marga susține…

- Un numar de 18 romani bolnavi de COVID-19 ajung in Germania in aceasta saptamana. Anunțul a fost facut de Raed Arafat, șeful DSU, luni, la plecarea primilor șase pacienți din Romania. „Maine va fi inca un transfer tot cu 6 pacienți, dar cu un avion al Forțelor Aeriene Romane, cu o echipa SMURD și din…

- Peste 73% dintre noile cazuri COVID-19 si 91% dintre decese, la nevaccinați Foto: Arhiva/ MApN Peste 73% dintre noile cazuri de COVID si 91% dintre decesele asociate s-au înregistrat, saptamâna trecuta, la persoane nevaccinate, informeaza Institutul National de…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, sambata, prin intermediul paginii sale de Facebook. Șeful statului spune ca Romania se confrunta cu o catastrofa, “spitalele sunt arhipline, medicii lucreaza non-stop, iar locuri la ATI nu mai sunt disponibile”, și indeamna din nou la vaccinare anti-Covid.…

- Dr Wargha Enayati, medic cardiolog: „Perioada aceasta grea lasa urme adanci asupra varstnicilor si bolnavilor cronici care nu isi gasesc locul in niciun spital de stat in acest moment sau in centre de ingrijire seniori. E nevoie de sprijin din partea sistemului privat pentru a degreva sistemul de stat…

- Comisia Europeana (CE) urmeaza sa propuna, pana la sfarsitul acestui an, o lista (”taxonomia verde”) cu energii considerate ”virtuoase” atat in lupta impotriva modificrilor climatice, cat si pentru mediu. Aceasta clasificare urmeaza sa deschida calea la fonduri ”verzi” si sa ofere un avantaj competitiv…

- Prețul mediu zilnic al pieței spot a ajuns la nivelul de 263,89 de euro/MWh pentru Romania și Ungaria, cu aproape 30 de euro pentru urmatorul preț, cel platit de Slovenia. De altfel, țarile din Europa Centrala și de Est, cu excepția Poloniei, au platit cel mai mult pentru achiziționarea energiei.La…

- Au trecut zile bune de cand atotputernicul Raed Arafat de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta a spus ca autoritatile (in traducere, el, Comandantul actiunii – n.a.) nu iau in calcul transportul pacientilor cu coronavirus in strainatate si, in continuare, e de neclintit din functie. „Acest lucru…