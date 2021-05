România primește, joi, o nouă tranșă de vaccin AstraZeneca Dozele de vaccin vor fi aduse in țara pe cale terestra, transportul fiind asigurat de firma producatoare. Vaccinul va fi depozitat la Centrul Național de Stocare, iar in perioada urmatoare va fi distribuit in centrele regionale existente la nivel național. Centrul Național de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului „Cantacuzino” este complet autorizat și avizat de catre Autoritatea Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea naționala care are competența in domeniul medicamentului de uz uman.Pana in prezent, țara noastra a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

