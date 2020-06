România pe locul 22 în topul celor mai sigure ţări Indexul Global al Pacii 2020 arata ca Romania a urcat pe locul 22 in topul siguranței la nivel global, fiind cu trei poziții mai sus decat in 2019. Indexul Global al Pacii este un raport intocmit anual de catre Institute for Economics & Peace (IEP). Indexul Global al Pacii 2020 ia in calcul 163 de state independente și teritorii, pe care le ordoneaza in funcție de nivelul de pace din fiecare. Raportul de anul acesta arata ca nivelul pacii la nivel global a scazut, in medie cu 0,34% pentru fiecare țara. Aceasta este cea de-a noua deteriorare a valorilor din ultimii 12 ani. Incepand cu 2008, nivelul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

