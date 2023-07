România, o economie cu venituri ridicate – TradeVille Vanzarile De Apartamente Au Scazut In S1 2023 In prima jumatate a acestui an, s-au cumparat cu 22% mai puține apartamente decat in perioada comparabila din anul 2022, potrivit datelor ANCPI. In București, numarul de apartamente vandute a scazut cu 27% fata de S1 2022. In doar cinci județe din Romania s-au cumparat mai multe unitați individuale in perioada ianuarie-iunie anul acesta. Este vorba de județele Valcea (+1% vs. S1 2022), Argeș (+2%), Calarași, Maramureș (+7%) si Prahova (+11%). (Sursa: Economica.net) Romania Ramane O Economie Cu Venituri Ridicate Romania s-a menținut,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

