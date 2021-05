Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important proiect științific al Romaniei este tras pe dreapta. Laserul de la Magurele a fost exclus temporar din cel mai mare proiect de cercetare din Uniunea Europeana. Decizia a fost luata de Comisia Europeana. Directorul Institutului de Cercetare de la Magurele, Nicolae Marius Marginean,…

- Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) la aproape un an de cand a fost declarat de Guvern obiectiv special de interes national. Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana pe 5 mai…

- Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) la aproape un an de cand a fost declarat de Guvern obiectiv special de interes national. Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana…

- Orange in parteneriat cu Institutul de Cercetare CAMPUS al Universitații Politehnica din București (UPB) au deschis primul laborator 5G din Romania, un hub in care mediul academic, startup-urile și companiile pot sa inoveze și sa testeze soluțiile bazate pe tehnologia 5G. 5G Lab face parte dintr-o inițiativa…

- O mișcare telurica s-a produs, miercuri, in Romania. Cutremurul din ultima zi a lunii martie a avut loc in zona Vrancea- Buzau, la ora 12 și 21 de minute, la o adancime de 111 kilometri. Din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul…

- Antonia Pup, coordonator advocacy la Societatea Academica din Romania, analizeaza ]ntr-un editorial pentru Școala 9 , ce proiecte ar fi necesare oricarei școli din țara și care stau in puterea primarilor. Fac un apel la toți elevii, studenții, parinții și profesorii nemulțumiți de cum arata școala lor:…

- Euro a atins miercuri un nou maxim istoric pe piața din Romania, la 4,8768 lei/euro, de la 4,8750 atins pe 25 septembrie 2020. Creșterea nu este mare, iar euro a stat o perioada destul de indelungata in zona maximului istoric. Dolarul american a scazut la 4,0341 lei, francul elvețian scade la 4.4048…

- Romania a inregistrat anul trecut 1.096 de evenimente seismice localizate, numarul acestora fiind mai mic decat in anii precedenti (1.299 de cutremure in 2019 si 1.343 de cutremure in 2018), dar s-au inmultit seismele cu magnitudinea egala sau mai mare de 3, potrivit datelor publicate de Institutul…