Romania, locul 2 in lume la deficitul de talente. 81% dintre angajatori au probleme la ocuparea posturilor vacante

- 81% dintre angajatorii din Romania intampina dificultați in ocuparea posturilor vacante, potrivit ediției 2018 a Studiului ManpowerGroup privind Deficitul de Talente, sondaj la care a raspuns un eșantion reprezentativ de 625 de angajatori. Țara noastra se situeaza pe locul doi in lume in privința ponderii…

- In vederea participarii la Concursul national pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar din 2018, in judetul Bistrita-Nasaud au fost depuse 570 dosare, dintre care 103 de absolventi 2018 (licenta, master, modul nivel I sau modul nivel II), cu 33…

- Guvernul a aprobat, joi, memorandumul propus de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) privind scoaterea la concurs a unui numar de 2015 functii de conducere. Ocuparea posturilor se va face prin organizarea de concursuri, anunta institutia. "Posturile de conducere care vor fi scoase la concurs…

- Datele publicate luni de Eurostat par sa confirme situatia patronilor romani care nu gasesc forta de munca. In acest context, Guvernul ia in calcul modalitatea de a permite firmelor din Romania sa aduca angajati din afara Uniunii Europene. Datele Eurostat indica faptul ca, anul trecut, din ce 15,02…

- Cele trei deficite in crestere rapida plus indatorarea in ritm nemaivazut a Romaniei creeaza imaginea unei economii care se sufoca, nu mai are potential. Exista posibilitatea ca Romania sa intre in criza si sa nu-si mai poata onora platile, afirma prof. univ. dr. Mircea Cosea. Daca pentru…

- Spitalul Județean Buzau va organiza un nou concurs pentru cele doua locuri de medici specialiști ramase neocupate, astfel incat noua unitate medicala sa aiba completa schema de personal. La o luna și jumatate de la inaugurare, Centrul de Sanatate Multifuncținal de la Parscov nu funcționeaza inca la…

- Anunt apocaliptic al unui fost ministru de Finante. Romania are parte de un deficit record de 5,5 miliarde de lei in acest inceput de an, iar aceasta trage un semnal de alarma. In direct la Romania TV, fostul ministru din Guvernul lui Victor Ponta, Ioana Petrescu, spune ca Romania poate avea mari…