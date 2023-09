România – Israel 1-1. Încă avem emoții pentru calificare Naționala Romaniei nu reușit sa treaca de Israel in partida disputata pe Arena Naționala din București. Meciul s-a terminat la egalitate, iar calificarea inca nu e sigura. Tricolorii au inceput meciul de pe Arena Nationala cu sansa ratata de Razvan Marin, lovitura de cap in minutul 5, iar oaspetii au replicat prin Manor Solomon, in minutul 8. Andrei Burca a reluat si el balonul, cu o lovitura de cap pe langa poarta, in minutul 21, pentru ca in minutul 27 Florinel Coman sa trimita lung, pentru Alibec, acesta i-a pasat lui Stanciu, care a sutat, mingea l-a lovit pe Glazer in piept, iar Alibec –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

