România îşi redeschide graniţele pentru incoming de la 1 iunie Asociatia Incoming Romania (AIR) saluta decizia Guvernului de a renunta, de la 1 iunie, la interdictia intrarii cetatenilor straini in tara, masura impusa in starea de urgenta si in cea de alerta. "Este o masura benefica pentru noi toti si este, de fapt, semnalul repornirii turismului international in Romania. De acum inainte, turistii straini pot sosi sa ne viziteze, cu respectarea hotararilor CNSU privind accesul in tara noastra in functie de tara de unde sosesc si de riscul acesteia de Covid 19 pentru Romania. Partenerii straini ai agentiilor romanesti specializate in incoming din tara asteptau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

