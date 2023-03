Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei a suferit, duminica, o infrangere in fața Georgiei, in semifinala competiției Rugby Europe Championship, disputata la Tbilisi. Pe langa calificarea in finala competiției, cele doua echipe și-au disputat și trofeul Antim Ivire

