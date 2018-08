Stiri pe aceeasi tema

- Romania interzice comertul cu oi si capre, material seminal, ovule si embrioni de la aceste rumegatoare din doua regiuni ale Bulgariei - Yambol si Burgas - unde au fost confirmate primele focare de pesta a micilor rumegatoare din Uniunea Europeana, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Primul focar de Pesta a Micilor Rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria in data de 23 iunie a acestui an, urmat de confirmarea altor noi focare in 28 iunie si 9 iulie. Din data de 9 iulie si pana la data prezentei nu a mai fost confirmat un alt focar de boala in Bulgaria.Pesta…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a intreprins masuri de prevenire a aparitiei pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria. Autoritatea…

- De la inceputul acestui an, au fost confirmate in Romania 440 de focare de Pesta Porcina Africana (PPA) la porci domestici, dintre care 438 in gospodariile populației și 2 in exploatații comerciale, informeaza Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).De…

- BUCUREȘTI, 25 iul — Sputnik, Daniel George Nistor. Vecinilor de la sud de Dunare nu le este frica de imigranți, ci de porcii salbatici. Sofia a început pregatirea unui teren la granita cu România unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili…

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), scrie publicatia The Sofia Globe, citata de Agerpres. Ministrul bulgar al Agriculturii, Roumen Porozhanov,…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Poliția de Frontiera vor întreprinde acțiuni în comun pentru a preveni raspândirea Pestei Porcine Africane la punctele de trecere a frontierei. Prima masura luata de cele doua instituții este aceea…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Poliția de Frontiera fac verificari in punctele vamale, pentru prevenirea intrarii in țara a produselor de origine animala prin care s-ar putea transmite virusul pestei porcine africane, potrivit Autoritatații, scrie…