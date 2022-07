Romania inglodata in datorii: Cat de mult s-a imprumutat statul in ultimul timp Romania inglodata in datorii: Cat de mult s-a imprumutat statul in ultimul timp Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor din Romania, nivelul datoriei Romaniei a crescut de la 593,972 miliarde de lei in luna martie a acestui an, la valoarea de 602,871 miliarde de lei in aprilie. Aceleași date de la Minister indica faptul ca […]