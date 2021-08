Stiri pe aceeasi tema

- Șapte ONG-uri vor sa organizeze evenimente ,,verzi” pe perioada desfașurarii FOV Școala pamantului, ateliere de invațare a mersului pe bicicleta, lansarea unei aplicații privind amprenta de carbon a fiecaruia dintre noi sunt cateva dintre proiectele propuse pentru finanțare.La inceputul lunii septembrie,…

- Italia a invins Țara Galilor cu 1-0 și a incheiat grupa A de la EURO 2020 cu trei victorii, fara sa primeasca gol! Totul despre Italia - Țara Galilor, AICI In optimile EURO, Italia va intalni locul 2 din grupa C (Ucraina sau Austria), in timp ce Țara Galilor va infrunta locul 2 din grupa B (Belgia,…

- Stadionul de fotbal de nisip din Parcul „La izvor” va fi gaza mai multor competiții din cadrul „Cupei Primarului General al municipiului Chișinau 2021”. Festivalul sportiv se va desfașura in aceasta sambata.

- De departe, Campionatul European e cel mai așteptat eveniment fotbalistic al anului, iar țarile gazda ale acestui sezon sunt mai mult decat onorate sa gazduiasca cele mai frumoase meciuri de fotbal ale echipelor naționale. Adrenalina, golurile și SuperFazele ne-au impresionat pana acum, insa mai mult…

- Luna plina, o superluna si o eclipsa totala de Luna au loc in acelasi timp, miercuri, potrivit NASA, iar tripleta rara va putea fi observata in vestul SUA, vestul Canadei, Mexic, mare parte din America Centrala, parti din America de Sud si din Asia. Fenomenul va fi transmis online. „Oamenii…

- Ploieștenii se plang ca nu pot dormi noaptea din cauza zgomotului pe care il produc motocicliștii pe arterele orașului. Un cititor al Ziarului Incomod a trimis filmari facute in weekend in care se observa mai mulți motocicliști care pleaca cu motoarele ambalate de la semafor și accelereaza…

- Baia Sprie este gazda competiției Cupa Romaniei și Trofeul Maramureșului ed.50 la Orientare Sportiva și Sprint Urban, eveniment organizat de CS SPRIA, președinte Relu Tamaș, in colaborare cu Primaria și Consiliul Local Baia Sprie. Concursul se va desfașura in perioada 28-30 mai 2021.

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in aprilie pentru a 11-a luna consecutive și a ajuns la cel mai ridicat nivel din mai 2014, pe fondul avansului preturilor la zahar, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO),