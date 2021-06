Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Arcani a cumparat 200 de instrumente muzicale din fonduri europene pentru Caminul Cultural din comuna in valoare de peste 280.000 de lei, scrie ziarul GorjOnline. Aristica Coiculescu, edilul comunei, a explicat intr-o intervenție la Digi24 ca vor fi angajați instructori pentru fiecare instrument…

- Premierul Citu afirma ca Primaria Timisoara a transmis foarte tarziu cererea de finantare pentru achizitionarea de certificate verzi pentru Colterm, furnizorul de termoficare din municipiu. Citu afirma ca trebuie vazut pe ce a cheluit banii Primaria Timisoara in prima parte a anului in loc sa cumpere…

- Localnicii din Florești, Nimigea, se plang de lucrarile care se fac la DJ 172. Din cauza modului in care au fost facute șanțurile și puse rigolele, apa din curți NU se mai scurge, inundandu-le. Contractul de proiectare și lucrari pentru modernizarea DJ 172 a fost semnat in ianuarie 2020. SC Frasinul…

- Observator 19 demareaza luni, 17 mai, o noua serie de reportaje in exclusivitate privind una dintre cele mai presante probleme cu care se confrunta in prezent omenirea, in general, si Romania, in special: gestionarea gunoiului si a deseurilor.

Turda este un municipiu din județul Cluj, Romania situat la aproximativ 30km de orașul Cluj-Napoca. Localnicii sunt foarte mandri de orașul lor și invita turiștii sa viziteze centrul istoric și...

- Europarlamentarii Rares Bogdan (PNL) si Mihai Tudose (PSD) s-au contrat, joi, in direct, la Romania TV. In timp ce prim-vicepresedintele PNL a amintit de mostenirea guvernarilor PSD, fostul premier i-a acuzat pe liberali ca au preluat puterea cand Romania avea crestere economica si "au adus-o pe…

- Pana astazi, 22.719 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 24.03.2021 (10:00) – 25.03.2021 (10:00) au fost raportate 140 de decese (78 barbați și 62 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Arad, Municipiul…

- Grecia a dispus ca medicii din sectorul privat din regiunea Atenei sa ajute sistemul public de sanatate in lupta impotriva inmultirii noilor infectari cu COVID-19, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Vassilis Kikilias, potrivit Reuters. Guvernul a cerut anterior medicilor din sectorul privat…