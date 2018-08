Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de canotaj 2018. Se trage pe canalul din Strathclyde Country Park, langa Motherwell, Scoția. Romania va alinia la start noua barci. ACTUALIZARE 4 august. Inca un aur, la masculin patru rame (M4-): Ștefan-Constantin Berariu, Cosmin Pascari, Ciprian Huc, Mihai-Vasile Țiganescu. …

- Campionatul European de canotaj 2018. Se trage pe canalul din Strathclyde Country Park, langa Motherwell, Scoția. Romania va alinia la start noua barci. ACTUALIZARE 4 august. La feminin patru rame (W4-), Roxana-Georgiana Parascanu, Madalina Hegheș, Madalina-Gabriela Cașu și Iuliana Buhuș au terminat…

- Revolta in canotaj. Dupa ce ministrul Ioana Bran a sugerat, intre altele, ca unui sportiv de performanța ii ajunge indemnizație de hrana de 25 de lei, fiindca ”e la dieta”, canotorii din barcile prezente la Campionatul European 2018 de la Glasgow au purtat banderole albe in semn de protest! Toți sportivii…

- Campionatul European de canotaj 2018. Se trage pe Strathclyde Country Park, langa Motherwell, Scoția. Romania va alinia la start noua barci. ACTUALIZARE 2 august. Astazi au loc primele starturi la Campionatele Europene de canotaj pentru seniori de la Glasgow, Strathclyde. In concurs intra opt din cele…

- In perioada 2-12 august 2018, orașul scoțian Glasgow va gazdui Campionatele Europene de gimnastica artistica. Romania va debuta joi, in concursul feminin de calificari senioare, echipa tricolora urmand sa intre in subdiviziunea a patra, de la ora 21:00, anunța FRG. Competiția masculina va incepe pe…

- Romania a cucerit o medalie de aur in proba feminina de patru vasle si una de argint la dublu rame masculin, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru tineret Under-23 de la Poznan (Polonia).

- CM de tineret de la Poznan, Polonia, a adus in prima zi a finalelor doua medalii pentru Romania. Seria au deschis-o baieții din barca de dublu rame, Dumitru Ciobica și Florin Lehaci. "Tricolorii" au facut o cursa nebuna, au condus 1950 de metri, dar nu au mai putut pe ultimii metri. Au fost intrecuți…

- Juniorii tricolori au castigat sapte medalii, intre care una de aur, la Campionatul European de canotaj, care s-a incheiat duminica, la Gravelines (Franta), anunta News.ro.Romania a participat cu 10 echipaje la CE din 2018, iar sapte dintre acestea au cucerit medalii, dupa cum urmeaza: aur…