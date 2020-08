Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Ministrul de Interne a spus, miercuri, ca polițiștii romani vor fi dotați cu pistoale Beretta, pentru ca „nu este normal sa lupți cu rețele de crima organizata dotate la ultimul racnet al tehnologiei cu pistoale Carpați din anii 70”! Marcel Vela a fost prezent, miercuri, la un eveniment…

- Anuntul lui Ludovic Orban despre redeschiderea scolilor. Vezi ce se intampla cu elevii dupa luna septembrie Ludovic Orban spune ca redeschiderea școlilor in luna septembrie depinde de evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor…

- Ministrul de interne a anunțat vineri seara ca Germania se afla pe lista țarilor sigure, iar persoanele care vor veni de acolo nu vor mai intra in izolare, de luni, 15 iunie.Anunțul nu a fost tocmai oficial. Marcel Vela i-a dat vestea personal, la telefon, unei romance cu domiciliul in Germania, care…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, ca Ungaria a ridicat restrictia de tranzitare a teritoriului in anumite intervale orare, astfel ca tranzitarea acestei tari si, respectiv, intrarea in Ungaria dinspre Romania se vor putea face in permanenta, ceea ce ar urma sa elimine…

- De mai multa vreme, dar cu incrancenare in perioada de izolare generata de epidemia COVID-19, mediul virtual și chiar parți bune din presa au preluat și transmis mesajul de profund patriotism: „de-acum incolo sa sprijinim turismul romanesc, sa ne cazam in hoteluri romanești, sa mergem in stațiunile…

- Alte cinci puncte de frontiera pentru intrarea in Romania vor fi deschise, incepind de miercuri, 20 mai. Anunțul a fost facut de Ministrul Afacerilor Interne din Romania, Marcel Vela, in urma discutiilor avute la Budapesta cu omologul din Ungaria, potrivit agerpres.ro. Ca urmare, vor mai fi deschise…

