Securitatea energetica a Romaniei este legata de Marea Neagra, eforturile de investitii in aceasta zona vizand atat productia de gaze naturale, cat si productia de energie din surse regenerabile, in special parcuri eoliene offshore, a declarat, marti, secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean. „Romania este deja lider regional in sectorul regenerabilelor. Ne plasam pe locul 11 in UE in termeni de pondere a energiei regenerabile in consumul total, 17,5% din mixul nostru energetic fiind acoperit de regenerabile. Securitatea energetica a Romaniei este legata de Marea Neagra. Eforturile noastre…