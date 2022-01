România, dublă amicală cu Suedia la futsal Naționala de futsal a Romaniei va susține la sfarșitul acestei luni doua meciuri amicale in compania selecționatei similare a Suediei. Partidele, programate pentru 23 și 24 ianuarie, se vor disputa la „Estrad Arena" din Alingsas, localitate aflata la aproximativ 45 de kilometri Nord-Vest de Goteborg. Printre jucatorii convocați de selecționerul echipei țarii noastre, targumureșeanul Kacso […]... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

