- Polonia a decis sa prelungeasca interzicerea importului de cereale ieftine din Ucraina vecina dupa 15 septembrie, data pana la care este in vigoare masura, a declarat vicepremierul Jaroslaw Kaczynski la postul national de radio – transmite DPA. Membrii estici ai UE, Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania…

- Ministrul german al agriculturii, Cem Ozdemir, a criticat marti, 25 iulie, restrictiile impuse de Polonia la importurile de cereale din Ucraina, calificandu-le drept o simpla manevra de campanie electorala, potrivit Dpa și Agerpres . ”Nu se poate ca solidaritatea cu Ucraina sa fie subminata din cauza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, 24 iulie, Uniunii Europene ca nu este de acord sub nicio forma cu prelungirea restrictiilor asupra exporturilor de cereale din tara sa catre statele UE aflate in vecinatatea Ucrainei, informeaza Agerpres preluand Reuters."Pozitia noastra este…

- In Romania, numarul imigranților nu se compara inca cu cel al romanilor care decid sa paraseasca țara. In luna iunie, doar Polonia și Ungaria au votat impotriva reformei privind azilul in cadrul Consiliului UE. Deși aceste țari au o retorica anti-imigrație, ele angajeaza mulți muncitori din state non-UE.…

- Mai bine de un sfert din locurile de munca din țarile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) sunt bazate pe aptitudini ce pot fi ușor automatizate prin inteligența artificiala, iar lucratorii se tem ca iși pot pierde joburile, a anunțat marți organizația, conform Reuters.OECD este…

- Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat a doua transa de sprijin pentru cele cinci tari afectate de comertul cu cereale din Ucraina, Romaniei revenindu-i suma de 29,73 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii, printr-un comunicat, informeaza AGERPRES . „Romania, Bulgaria, Ungaria,…

- Romania s-a clasat pe locul al cincilea la Campionatele Europene de atletism pe echipe, Divizia 2, joi, dupa trei zile de intreceri, in cadrul Jocurilor Europene de la Cracovia - Malopolska.Romania, care avea ca obiectiv promovarea in esalonul de elita, a totalizat 344 de puncte, fiind devansata…

- Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au participat astazi la un protest la Bruxelles alaturi de producatori agricoli din Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria. Agricultorii sunt nemulțumiți de situația creata cu prabușirea prețurilor la materia prima in urma presiunii producției ieftine din Ucraina…