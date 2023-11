Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat vineri in finala Campionatului Mondial de minifotbal gazduit de Emiratele Arabe Unite, dupa ce a invins in semifinala Ungaria, cu scorul de 3-0.Golurile Romaniei au fost marcate toate cu șuturi frumoase de la distanța, conform mediafax.…

- Naționala de minifotbal a Romaniei a invins Ungaria, scor 3-0, și s-a calificat in finala Campionatului Mondial din Emiratele Arabe Unite. Romania, de 6 ori campioana europeana la minifotbal, a reușit astazi cea mai importanta performanța la un turneu final mondial. „Tricolorii” s-au calificat pentru…

- Oficialii maghiari doresc sa atraga forța de munca din județele de granița ale Romaniei pentru investițiile lor straine, valorand zece miliarde de euro din zona Debrețin. Ei doresc redeschiderea unei linii intre Debrețin și Oradea pe care sa aduca muncitorii romani. Ungaria redeschide o linie feroviara.…

- Editia a V-a a evenimentului muzical One Jazz Festival va avea loc in zilele de 10-11 noiembrie, gazduit de ATP Tech Center Baia Mare. Vor fi prezenți artiști din Romania, Marea Britanie, Polonia și Ungaria. Vineri, 10 noiembrie Ora 19.00 – 7 th Sense (Romania) Ora 20.30 – Jazz Sabbath (Marea Britanie)…

- Naționala feminina a Romania debuteaza saptamana viitoare in preliminariile pentru Campionatul European de anul viitor, turneu final care se va desfașura in perioada 28 noiembrie-15 decembrie in 3 țari: Austria, Ungaria și Elveția In perspectiva Campionatului Mondial care va incepe in 29 noiembrie,…

- Asta au descoperit recent speologii, in urma calculelor topografice. 46 de specialiști din Romania, Ungaria, Grecia, Ucraina si Germania au organizat o tabara de explorare in Piatra Craiului și au stabilit ca „Avenul de sub Varful Grind", este intr-adevar cea mai adanca peștera din Romania, cu – 800…

- Ministrul Afacerilor Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, a declarat vineri ca in urma memorandumurilor semnate vineri la Timișoara numarul punctelor de trecere a frontierei dintre cele doua țari va crește de la 12 la 14. De asemenea, in 2030 ar putea ajunge la 16, odata cu finalizarea unor autostrazi.…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei, formata din jucatori sub 16 ani, intalnește, duminica, de la ora 18.00, la Pitești, formația Georgiei, in finala mica a Campionatului European, Divizia B, rezervat juniorilor. Echipa țarii noastre a ratat calificarea in finala, fiind invinsa sambata seara,…