România are cele mai frumoase femei militar! (galerie foto) Domeniul militar este dominat de barbați. Chiar daca sunt in minoritate, femeile au un rol important in armatele multor țari. Pe langa multe calitați care le fac un bun soldat, femeile sunt și atragatoare. Un top al celor mai frumoase femei militar claseaza Romania pe primul loc. In multe țari, femeile militar sunt egale cu barbații atunci cand participa activ la operațiuni militare. De peste 400 de ani, femeile au servit in forțele armate din intreaga lume. Ele au jucat multe roluri in armatele țarilor, de la femeile luptatoare din antichitate, pana la femeile implicate in razboaiele din lumea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Media femeilor care apar in perioada monitorizata cu declarații live in calitate de experți, reprezentanti ai autoritaților, invitați sau comentatori in cele mai importante emisiuni de știri TV din Romania este de doar 25,8%.

- Toate categoriile de angajați și angajatori din Romania sunt obligate prin lege sa achite obligațiile catre stat pentru a putea dobandi calitatea de asigurat. In acest fel, orice persoana angajata cu cu contract de munca va beneficia de toate drepturile oferite de legislația romana in vigoare privind…

- 1. „Ești frumoasa nemachiata și in orice imbracaminte”Cel mai des spun aceasta fraza barbații care nu doresc sa cheltuiasca resurse financiare pentru femeia lor.Ea vrea sa arate ingrijita, frumoasa, feminina, dar alesul ei, care nu-i poate spune direct ca nu are bani pentru asta, va folosi in discursul…