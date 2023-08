Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai mare pondere a salariilor in bugetul statului din UE, a declarat Marius Stefan, presedintele Romanian Business Leaders (RBL), la ZF Live. Declarația a fost facuta in cadrul dezbaterii despre reducerea cheltuielilor bugetare.Reprezentanti ai patronatelor, antreprenorilor din Romania…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I 2023, in termeni nominali, 6979 lei pe o gospodarie, reprezentand 2797 lei pe o persoana, in crestere cu 5,2%, respectiv, cu 5,6% fata de trimestrul IV 2022, arata INS. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, veniturile totale medii…

- Președintele Maia Sandu a discutat joi,6 iulie, la Chișinau cu Paolo Gentiloni, Comisarul European pentru Economie despre integrarea economica a Republicii Moldova in Uniunea Europeana, a relatat agenției MOLDPRES Serviciul prezidențial de presa. Șefa statului a subliniat ca, in ultimii zece ani, piața…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul UE din 2024, intr-o declarație publica a menționat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue sa sprijine Ucraina și Republica Moldova. „Propunerea de buget al Uniunii Europene pentru anul 2024 prezentata…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a precizat ca impactul bugetar privind masurile Guvernului de majorarea a salariilor la 1.000 lei brut pentru personalul didactic si de 400 lei brut pentru cel nedidactic este in jur de doua miliarde si ceva de lei.„Primele transe se suporta din bugetul actual al…

- Pentru a se putea incheia „o pace cuprinzatoare, dreapta și durabila”, Ucraina nu trebuie sa adere la NATO și la Uniunea Europeana, a declarat viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, intr-un interviu acordat agenției oficiale de presa TASS, scriu The Kyiv Independent și Ukrainska Pravda.Galuzin…

- In curind Republica Moldova va achiziționa radare cu sprijinul Uniunii Europene. Declarația a fost facuta pentru Radio Moldova de ministrul Apararii, Anatolie Nosatii. Oficialul a menționat ca actualele sisteme de radiolocație ale țarii sint vechi și trebuiau inlocuite. „Sisteme de monitorizare a spațiului,…

- Fiecare cetațean platitor de impozit pe venit la bugetul statului are posibilitatea sa opteze pentru redirecționarea a 3.5% din acești bani, care deja au fost platiți, catre o organizație non-profit (ONG) din diverse domenii de activitate. Prin aceasta metoda, o parte din banii care mergeau la bugetul…