Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat luni la Antena 3 ca este foarte probabil ca tinerii cu varsta intre 12 și 15 ani sa se poata vaccina inca din acest an cu vaccin de la Pfizer. Intrebat cand ar putea incepe vaccinarea anti-Covid a tinerilor, Valeriu…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita a afirmat ca din toamna ar putea incepe vaccinarea anti-COVID pentru copiii cu varste intre 12 si 15 ani. ”Am vazut ca (…) Pfizer a depus deja la FDA datele pentru a obtine autorizare si indicatie pentru grupa de varsta 12-15 ani, ceea ce inseamna…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca din toamna ar putea incepe vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani impotriva COVID-19 dupa ce Pfizer a cerut autorizarea si pentru aceasta categorie de varsta. Citește și: Cu doar șase locuri libere la ATI, Romania…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca din toamna ar putea incepe vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani impotriva COVID-19 dupa ce Pfizer a cerut autorizarea si pentru aceasta categorie de varsta. Gheorghita a fost intrebat duminica, la Digi 24 de…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat ca au fost stabilite procedurile privind vaccinarea impotriva Covid-19 in cabinetele medicilor de familie. Potrivit acestuia, programarile se realizeaza pe listele deschise de fiecare doctor in cabinete.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat joi seara, ca vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania din trimestrul trei al anului. Valeriu Gheorghița estimeaza ca in doua luni vaccinarea copiilor intre 12 și 15 ani ar putea…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat ca tinerii din Romania, cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, s-ar putea vaccina impotriva COVID-19 in cel de-al treilea trimestru al acestui an, cel mai probabil. ”Estimam ca intr-o perioada…

- „Este cat se poate de clar ca este un vaccin sigur și eficient, inclusiv la grupa de varsta 12-15 ani și probabil ca se va dovedi la fel și la celelalte grupe de varsta. Noi estimam ca intr-o perioada de doua luni vom avea o autorizare oficiala atat de la Agenția Americana pentru Medicamente, cat și…