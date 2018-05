Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a lasat cale libera Albaniei, Bulgariei, Romaniei si Muntenegrului dupa ce a spus "nu" transferului de know-how si instalarii in tara a unei Unitati inovative de Iradiere a Tumorilor Canceroase de catre centrul de studii nucleare CERN, potrivit Rador, care citeaza Protagon.

- Sute de barbati, femei si copii dorm in parcuri din capital bosniaca Sarajevo si din doua orase din vestul Bosniei, aproape de granita cu Croatia, stat membru al Uniunii Europene in care vor sa ajunga pe drumul lor spre Europa de vest. Responsabilii locali din aceste orase au cerut guvernului central…

- Banca franceza Societe General are in plan retragerea din tarile din Europa Centrala si de Est in care nu este in top trei al cotei de piata.Potrivit Euroscoop si capital.bg este vorba de sase tari Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia, Muntenegru si Republica Moldova, scrie Gandul. Surse citate…

- Agentia Pandorra Story Style anunta lansarea evenimentului international fenomen Legion Run in data de 16 iunie 2018 la Divertiland Waterpark. Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana acum in Franta, Grecia, Ungaria, Bulgaria,…

- "Teaching European History through Cinema (TEHC) este un nou proiect de educatie cinematografica care se va implementa în 4 tari europene - Italia, România, Bulgaria si Slovenia - în decursul acestui an. Programul îsi propune sa creasca popularitatea filmului european…

- „Afacerea din Romania are cel mai mare ritm de crestere din cadrul grupului la nivel international. Aici este un moment foarte bun pentru dezvoltarile din comert, afacerea pe plan local este in crestere. Este locul potrivit in care sa ne aflam”, declara Vassilis Stavrou. Lucreaza in cadrul afacerii…

- Popularitatea Bulgariei ca destinatie turistica sporeste constant iar numarul turistilor straini care viziteaza tara creste in fiecare an, statisticile pe 2017 indicand ca 8,882 milioane de vizitatori straini au venit in Bulgaria, in crestere cu 7,6% fata de 2016, a anuntat vineri ministrul Turismului,…

- "Avem nevoie urgenta de aceasta lege pentru a putea face lucrurile asa cum trebuie. Ieri am fost chemata imperativ la o reuniune a ministrilor din tarile din sud-estul Europei privind vaccinarea. Nu am inteles de ce. Primisem invitatia pe minister in primele doua zile de mandat. Am declinat, am rugat…