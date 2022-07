Ca urmare a noului context geopolitic, Romania ar putea atrage noi investiții in volum de pana la 2 miliarde euro pana la finalul anului, conform datelor publice și negocierilor existente in piața la jumatatea anului, analizate de ONV LAW. Potrivit analizei, Romania avanseaza pe un trend ascendent in ceea ce privește atractivitatea investiționala, volumul investițiilor straine crescand cu peste 50% pana la jumatatea anului curent, in comparație cu aceeași perioada din 2021. Ucraina a reprezentat pana nu demult un punct strategic important pentru multe companii globale care au avut in plan investiții…