Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 11 ani in calitate de director general al Gran Via Romania, Antoanela Comșa preia funcția de președinte al grupului spaniol. Jose Aguinaga s-a retras din funcția de președinte, ramanand acționar majoritar al Gran Via, unul dintre cei mai mari dezvoltatori rezidențiali de pe piața romaneasca, cu…

- Deși nu a spus-o decat cu jumatate de gura, Romania incearca sa devina un hub de producție a bateriilor pentru mașini electrice. De aceea, incearca sa atraga producatori, precum Draxlmaier, care deja a anunțat ca va deschide o fabrica de baterii la Timișoara. Dar, Romania are și cateva branduri proprii…

- Naționala de rugby a Romaniei va disputa in luna iulie doua meciuri test World Rugby, urmand sa intalneasca Argentina, pe 3 iulie, și Scoția, in 10 iulie, ambele partide avand loc la București. Pentru aceste intalniri cu adversari din Top 10 mondial, staff-ul tehnic a stabilit lotul de 40 de jucatori,…

- Aproape 1,1 milioane doze de vaccin vor ajunge in Romania luni, aceasta fiind cea mai mare tranșa de vaccin pentru Romania, anunța Andrei Baciu, vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare impotriva COVID-19 (CNCAV). Este vorba de 1.091.610 doze vaccin Pfizer/ BioNTech,…

- Avionul prezidential al lui Nicolae Ceausescu, un Rombac Super One-Eleven, va fi scos la licitație, azi, la pretul de pornire de 25.000 de euro. Potrivit Artmark, in august 1982 era prezentat public primul si singurul avion de pasageri construit in Romania – ROMBAC 1-11 sau Rombac One-Eleven, iar primul…

- In mai multe centre ale Ministerului Apararii Naționale incepe, marți, maratonul de vaccinare, care consta in imunizari non-stop in perioada 4-11 mai. Potrivit MApN, campania se desfașoara in centrele de vaccinare organizate de catre Spitalul Universitar de Urgența Militar Central din București și in…

- O unitate medicala cu cel mult 150 de paturi ar putea fi construita in Sectorul 6 al capitalei, singurul care nu are niciun spital. Specializarea sa ar putea fi in disciplina pediatrie. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat ca spitalul va fi construit pe bulevardul Timișoara pe un teren cedat…

- Fostul președinte al PSD, Ion Iliescu, sa se retraga de la conducerea Institutului Revoluției Romane. Președinte interimar este Alexandru Mironov, iar in alegerea unei noi conduceri va fi consultat și președintele Klaus Iohannis. Decizia lui Ion Iliescu vine dupa ce, mai mulți parlamentari PNL, au depus…