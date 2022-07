Romania a urcat pe primul loc in clasamentul pe natiuni, dupa trei zile de intreceri la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie). Romanii au cucerit cinci medalii, dintre care trei de aur si doua de argint, fiind urmați in acest clasament de Ungaria 6 (3-1-2), Polonia 7 (2-2-3), Turcia 5 (2-1-2), Italia 7 (1-4-2), Franta 3 (1-2-0), Germania 3 (1-0-2), Belgia 2 (1-0-1), etc. Un numar de 18 tari au castigat cel putin o medalie pana joi. Cele cinci medalii: trei de aur – stafeta masculina 4×100 m liber, alcatuita din David Popovici, Vlad Stancu, Stefan Cozma si Patrick…