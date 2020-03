Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi cifre in ceea ce privește epidemia de coronavirus in Romania. Numarul total de cazuri confirmate a ajuns astazi la 906. „Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Inca 59 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, in ultimele 24 de ore, astfel ca bilanțul total al imbolnavirilor a ajuns la 367. Trei persoane sunt in stare grava, dupa cum informeaza Grupul de Comunicare Strategica.

- Cele mai recente cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica, vineri la ora 13, indica o noua crestere a bilantului confirmarilor cu COVID-19 in Romania, dar si a persoanelor declarate vindecate. Astfel, se stie ca au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus si…

- 217 cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Grupul de Comunicare Strategica anunțase inițial 222 de persoane infectate cu coronavirus pe teritoriul Romaniei, schimband ulterior bilanțul la 217 romani infectați. Dintre cei 217…

- Pana marți seara, la ora 18:00, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), conform cifrelor oficiale de la Grupul de Comunicare Strategica.La raportarea de dimineața, de la ora 10:00, la nivel național erau…

- 4 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate, astazi, la Centrul Regional de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, a anuntat managerul Carmen Dorobat. Cele 4 cazuri sunt din zona Moldovei si se adauga celor 168 anuntate de Grupul de Comunicare Strategica. 9 persoane au fost declarate…

- Un numar de 168 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate pana in prezent in Romania, a informat luni Grupul de Comunicare Strategica. ‘Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus).…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 25 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus .Dintre cei 25 cetateni care au contactat virusul, 5 sunt declarati vindecati si au fost externati.Astazi au fost confirmate 8 cazuri noi de infectare cu COVID 19…