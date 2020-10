Romania a inregistrat un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in primul semestru

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat in tarile intra si extracomunitare o cantitate de 2,55 milioane de tone de grau si meslin in primul semestru din acest an, in crestere cu aproape 13% fata de aceeasi perioada din 2019, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate la solicitarea…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2019, cand a totalizat 1,087 miliarde de euro, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an un deficit de 968,2 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2019, cand a totalizat 1,087 miliarde de euro, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a publicat ghidul Masurii 21 privind acordarea unui sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor pentru atenuarea efectelor generate de pandemia de Covid-19, fondurile disponibile fiind de 150 de milioane de euro.…

- Deficitul balantei comerciale cu produse agroalimentare a fost de 807,3 milioane de euro, in primele cinci luni ale anului 2020, in scadere cu 13,2% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmise la solicitarea AGERPRES.…

- Grupul Garanti BBVA Romania, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare de pe piata locala, care reuneste Garanti BBVA, Garanti BBVA Leasing si Garanti BBVA Credite de Consum, a inregistrat venituri nete de 263,1 milioane lei in prima jumatate din 2020. In perioada ianuarie-iunie 2020, volumul…

- Grupul Garanti BBVA Romania, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare de pe piața locala, care reunește Garanti BBVA, Garanti BBVA Leasing și Garanti BBVA Credite de Consum, a inregistrat venituri nete de 263,1 milioane lei in prima jumatate din 2020, anunța MEDIAFAX.In perioada ianuarie-iunie…

- Romania isi doreste sa ajunga in viitorul exercitiu financiar 2021-2027 la 3,2 milioane de hectare irigate la nivelul intregii tari, tinand cont de fondurile substantiale care vor fi alocate, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, remis, marti, AGERPRES.…