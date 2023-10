Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat la Varna, unde participa la reuniunea trilaterala Romania - Bulgaria – Grecia, ca o persoana care are si cetatenie romana si-a pierdut viata in urma conflictului din Israel si a precizat ca statul israelian este indreptatit sa isi apere tara cu toate fortele."Contextul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Varna, dupa o intalnire cu premierul bulgar și cel grec, ca este nevoie de o „strategie comuna in cadrul NATO” astfel incat sa nu mai existe atacuri ruse la 80-100 de metri de frontiera Romaniei.„Am discutat cu omologii mei din Bulgaria și Grecia despre…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni, de la Varna, ca la reuniunea trilaterala Romania - Bulgaria - Grecia, la care participa, se discuta teme relevante pentru regiunea noastra, dar si teme de actualitate ale agendei europene si de securitate. Prim-ministrul Romaniei a subliniat „ambiția Romaniei”…

- Premierul Marcel Ciolacu participa, luni, la Varna, in Bulgaria, la Reuniunea trilaterala Romania – Bulgaria – Grecia impreuna cu o delegatie guvernamentala. Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, in marja acestei reuniuni, prim-ministrul Marcel Ciolacu va avea o intrevedere in format trilateral…

- Premierul Marcel Ciolacu va participa luni, 9 octombrie, la Varna, in Bulgaria, la Reuniunea trilaterala Romania - Bulgaria - Grecia, impreuna cu o delegație guvernamentala. Discuțiile se vor axa asupra securitații regionale și cooperarea in domeniul energiei și cel al transportului.