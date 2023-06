Româncă din Spania cu șapte mandate de arestare, prinsă după opt ani O romanca din Spania care avea pe numele ei șapte mandate de arestare a fost prinsa dupa opt ani. O romanca pe numele careia instanțele din Spania emisesera șapte mandate de arestare pentru furt a fost prinsa in Alicante. Tribunalele din Malaga, Fuengirola, Roquetas de Mar, Torrevieja și Manzanares au emis mai multe mandate de cautare și arestare a ei. Femeia de 30 de ani era acuzata in mai multe dosare din 2015, 2022 și 2023. Toate pentru furt. Romanca era cautata in toata Spania, anchetatorii stabilind ca ea era liderul unui grup infracțional specializat in furt, victimele fiind persoane varstnice.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

