Roman Abramovici a anunțat ca renunța la conducerea Chelsea, dar ramane in continuare proprietarul clubului. Anunțul vine in contextul in care miliardarul a fost acuzat ca este un apropiat al lui Vladimir Putin și ca este posibil sa nu ai poata avea acces in Marea Britanie. ”In timpul celor aproape 20 de ani de cand ma aflu in conducerea clubului Chelsea, mi-am vazut rolul ca al unui tutore pentru club, al carui job este de a asigura obținerea unor succese cat mai mari și a construi pentru viitor, in timp ce are și un rol pozitiv in comunitate. Am luat mereu decizii pentru interesul clubului și…