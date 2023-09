Stiri pe aceeasi tema

- Franta a obtinut medalia de aur in proba de stafeta mixta, joi, la Campionatele Europene de ciclism, la Emmen, in Olanda, argintul revenind Italiei, iar bronzul Germaniei, transmite L'Equipe, potrivit Agerpres.Vicecampioana mondiala in luna august, echipa Frantei, in componenta Remi Cavagna, Bruno…

- Mii de oameni au protestat sambata seara la Tel Aviv si in alte orase israeliene impotriva controversatului proiect de reforma a justitiei, propus de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, cu cateva zile inainte de o audiere la Curtea Suprema unde se vor examina recursurile impotriva unuia dintre…

- Polonia a facut, din nou, apel la Germania sa plateasca despagubiri de razboi. Ministrul Culturii de la Varșovia a spus ca Berlinul trebuie sa plateasca aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru atacarea Poloniei la 1 septembrie 1939.

- Anghinarea era cunoscuta in trecut drept „planta regilor” sau „hrana bogaților”. Iar asta pentru ca nu oricine iși permitea sa includa leguma in dieta zilnica.Astazi, leguma care este considerata o adevarata delicatesa in Occident este in curs de omologare la un institut de cercetare din Buzau, acolo…

- America a ajuns, in ultimii ani, imperiul milionarilor. Peste 38% din totalul mondial al bogatașilor traiesc peste Ocean, mai exact 22,7 milioane de bogați - cat populația unei țari ceva mai mari decat Romania.China are doar 10,5% din totalul bogaților, adica puțin peste 6 milioane dintre ei. Asta in…

- Deputatul de Alba Florin Roman, impotriva masurilor fiscale anunțate de PSD: ”Vom apara mediul privat de tavalugul unor noi taxe” Deputatul de Alba, Florin Roman, vicepreședinte al PNL, a reacționat impotriva unor noi taxe pe care Guvernul intenționeaza sa le impuna. Reacția acestuia vine in contextul…

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public ce vizeaza introducerea de noi taxe și impozite pentru mediul de afaceri, Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) atrage atenția ca, in aceasta perioada caracterizata prin incetinirea economiei și menținerea…

- Saisprezece dintre cele 27 de tari ale UE au declarat ca vor participa la Fondul fiduciar pentru Ucraina al Bancii Europene de Investitii (BEI), care va oferi granturi si imprumuturi, precum si garantii bancilor si intreprinderilor ucrainene. Franta si Italia sunt in frunte, cu contributii in valoare…