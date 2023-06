Rolul matematicii în dezvoltarea gândirii critice și abstracte Zilele trecute, au aparut voci ale unor parinți ingrijorați cu privire la subiectele abstracte abordate in cadrul Evaluarii Naționale, susținand ca acestea nu au legatura cu viața și nu sunt relevante pentru viitorul copiilor lor. Prea puțina lume ințelege faptul ca matematica nu este doar despre socoteli la magazin sau rezolvarea rapida a problemelor cotidiene. […] Articolul Rolul matematicii in dezvoltarea gandirii critice și abstracte apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

desteptarea.ro

