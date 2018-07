Rolls Royce dezvolta un sistem de propulsie pentru taxiul zburator Producatorul de masini Rolls Royce lucreaza la un sistem de propulsie pentru taxiuri zburatoare, care ar putea fi pus in aplicare, cel mai devreme, in urmatorii 10 ani, a anuntat compania.



Firma britanica sustine ca a facut deja planurile pentru un vehicul care poate decola vertical si in care pot incapea 4-5 persoane, numit EVTOL, potrivit BBC.



Vehiculul ar putea atinge viteze de 402 km/ora, fiind capabil sa parcurga o distanta de 800 kilometri fara realimentare. Astfel, Rolls Royce se alatura mai multor companii care lucreaza deja la propriile versiuni ale taxiului zburator.



Sursa articol si foto: business24.ro

