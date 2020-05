Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali ai federației franceze de tenis nu exclud posibilitatea ca Grand Slam-ul pe zgura de la Roland Garros, amanat pentru luna septembrie din cauza pandemiei de coronavirus, sa se dispute fara spectatori in tribune, scrie Agerpres.Turneul de la Roland Garros, programat initial intre 24 mai si 7…

- ​Organizatorii Laver Cup asigurau în urma cu doar câteva saptamâni ca ediția din 2020 se va disputa la Boston în perioada 24-26 septembrie 2020, cu toate ca în aceeași perioada ar urma sa aiba loc Roland Garros-ul. Pâna la urma, turneul parizian de Grand Slam a avut…

- ​Fostul ciclist Alberto Contador si jucatorul de tenis Rafael Nadal au anuntat ca vor sprijini Crucea Rosie Spaniola prin scoaterea la licitatie a unor obiecte folosite în diferite competitii, scrie Reuters.Astfel, Contador a anuntat ca a pus în vânzare bicicleta pe care a avut-o…

- ​Sorana Cîrstea a împlinit, marți, 30 de ani. Nascuta pe 7 aprilie 1990, la București, Sori a bifat cel mai bun rezultat din cariera la Roland Garros (sferturi, în 2009), iar locul 21 a fost cel mai bun ocupat în cariera. În plina pandemie de coronavirus, Cîrstea…

- Fostii jucatori Manolo Santana (Spania) si Fred Stolle (Australia) au fost distinsi cu premiul ITF Philippe Chatrier, cel mai important al Federatiei internationale de tenis, se arata intr-un comunicat al ITF. Premiul ITF Philippe Chatrier, numit dupa fostul presedinte ITF, a fost infiintat in 1996…

- Organizatorii de la Roland Garros au anunțat pe site-ul oficial ca ediția din acest an a Grand Slam-ului se va organiza, dar in alta perioada. Decizia a fost luata dupa ce pandemia de coronavirus a lovit din plin sportul mondial. Astfel, daca la data inițiala (25 mai) este imposibil ca turneul din Hexagon…

- Organizatorii de la Roland Garros, turneu care era programat la finalul lunii mai, au schimbat datele celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Astfel, competiția de la Paris se va juca intre 20 septembrie și 4 octombrie, din cauza pandemiei de coronavirus.

- Simona Halep anuntase ca nu va participa la Indian Wells, din cauza unei accidentari. Antrenorul romancei, Darren Cahill, are o parere clara atunci cand vine vorba despre ceea ce va urma in sportul alb. "Toți sunt nesiguri in aceste momente. Nu e vorba doar de tenis, ci de orice sport. Chiar…