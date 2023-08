Festivalul internațional ISWinT (International Student Week in Timișoara), organizat de voluntarii Ligii Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (Liga AC), impreuna cu Universitatea Politehnica Timișoara a programat luni seara la Cazarma U (in spațiul Codru Urban Garden) un concert rock, evenimentul desfașurandu-se dupa parada in urma careia studenții au defilat pe strazile orașului de […] Articolul Rock studențesc in inima orașului: SCAR și Dragoș Moldovan au susținut concerte la Cazarma U a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .