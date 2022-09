Stiri pe aceeasi tema

- Medicii italieni au facut primul implant de retina artificiala. Pacientul are 91 de ani, este din Roma și suferea de maculopatie atrofica, o boala care afecteaza in principal persoanele de peste 65 de ani și duce la pierderea totala a vederii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Agenția pentru Intervenții și Plați in Agricultura va susține 42 de antreprenori debutanți in lansarea proiectelor start-up cu planificarea investițiilor in sectorul agricol. In scopul dezvoltarii afacerilor și crearii a peste 100 de locuri noi de munca, din resursele Fondului Național de Dezvoltare…

- Sepsi a pierdut prima manșa a turului III preliminar din Conference League, scor 1-3, in fața suedezilor de la Djurgarden. Bogdan Mitrea (34 de ani), capitanul clubului covasnean, s-a plans de programul incarcat din perioada urmatoare. Sepsi a incheiat meciul cu Djurgarden joi, aproape de miezul nopții.…

- Doliu in lumea teatrului și cinematografelor de la noi din țara! Indragita actrița Camelia Zorlescu s-a stins din viața la varsta de 84 de ani. Regretata actrița a fost peste 30 de ani pe scena teatrului Nottara și și-a bucurat de fiecare data spectatorii cu prezența sa feminina stilata.

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, saluta inițiativa ministrului Eduard Novak (45 de ani), prin care echipele sportive ar trebui sa aiba in teren cel puțin 40% jucatori romani. Lumea sportului s-a imparțit in doua la auzul inițiativei lui Eduard Novak. FCSB, prin vocile…

- Aceste zodii sunt considerate cele mai puternice din intreg zodiacul. Viața lor se va schimba radical chiar in momentele in care se așteapta cel mai puțin. Visele lor vor deveni realitate și chiar vor fi luați prin surprindere de cursul vieții. Din vara aceasta, vor avea parte de succes pe toate planurile.

- Viitorul suna bine pentru trei zodii. Acești nativi vor domina lumea in urmatorii cinci ani. Ei au fost nascuți sa conduca datorita trasaturilor de personalitate pe care le au. Vor scapa de ghinion, iar norocul li se schimba din aceasta vara.

- De la nord la sud, litoralul romanesc are cateva zone periculoase pentru inot. De aceea, salvamarii atrag atentia ca oamenii trebuie sa respecte indicatiile lor si sa renunte la acte de teribilism ce le pot fi fatale.