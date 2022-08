ROBOR 11 august 2022. Indicele scade pentru a doua zi consecutiv | La ce valoare a ajuns

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat joi la 8,02% pe an, de la 8,06% pe an, miercuri, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, informeaza Agerpres . Valoarea indicelui scade, pentru a doua zi consecutiv, dupa…

- Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat in calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns astazi la 8,01% pe an, de la 7,97% pe an in sedinta precedenta, arata datele BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut miercuri la 6,63% de la 6,60%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri la 6,47% de la 6,44%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 5,97% pe an, de la 5,95% anterior, conform datelor Bancii Centrale, citate de Agerpres . Indicele ROBOR la trei luni aproape s-a dublat fata de inceputul anului, cand…

- Indicele ROBOR atinge o noua valoare record! Romanii cu rate dau tot mai mulți bani Indicele ROBOR atinge o noua valoare record! Romanii cu rate dau tot mai mulți bani Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut joi la 5,62%, de la 5,57% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat astazi la 5,52% pe an, de la 5,50% in ședinșa anterioara, potrivit datelor BNR.