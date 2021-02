Robert Zahiu lanseaza ”3.2”, piesa intrebarilor fara raspuns in iubire Tanarul artist Robert Zahiu lanseaza in preajma zilei indragostiților piesa 3.2, cu versuri pline de sinceritate și resentiment, cuvinte dedicate iubirilor neimpartașite, fara sfarșit. Cum ai lasat alte degete sa te atinga? / Unde-ți era inima cand i-ai lasat brațele sa te cuprinda? sunt doua dintre intrebarile care vor starni emoții și amintiri ascultatorilor. Titlul piesei provine din versurile Poate inveți sa numeri / 3 nu fac cat 2, o propunere pentru o viața fericita, departe de un triunghi amoros, toxic in iubire. Lupta interioara devine și mai puternica, prin accentuarea versului Sa uit… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

