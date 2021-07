Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu au cucerit medalii la JO in aceasta dimineața, Robert Glinta și David Popovici raman exemple de performanța și ambiție, dar și pentru modul in care raspund intrebarilor la interviuri. ”Este uimitor ce a reusit David la varsta de 16 ani, este o performanta pe care e greu s-o concepem la…

- Robert Glinta, campion european en titre la 100 m spate, a salutat performanta lui David Popovici, locul 4 în finala olimpica de la 200 m liber, din cadrul Jocurilor de la Tokyo, si îl considera un fenomen nu doar pentru înotul românesc ci pentru înotul la scara mondiala,…

- Agenția five elements digital se afla printre finalistele Global Search Awards 2021. Performanța agenției romanești este recunoscuta astfel la nivel internațional prin nominalizarea la doua categorii importante: Best Global Small SEO Agency și Best Use of Data.

- Dupa Daniel Martin și Robert Glința, David Popovici este cel de-al treilea inotator care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Performanța sa vine dupa 12 ani de antrenamente și recorduri doborate in competiții.