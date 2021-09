Robert Cazanciuc: Începerea şcolii aduce pe culmile disperării milioane de părinţi Senatorul PSD Robert Cazanciuc a transmis luni un mesaj la inceperea noului an de invatamant, in care sustine ca debutul cursurilor aduce "pe culmile disperarii" milioane de parinti care se intreaba daca e sanatos sa mearga copiii la scoala si cat costa rechizitele, hainele si meditatiile, cu cine ii lasa acasa daca se trece la online. "Inceperea scolii aduce pe culmile disperarii milioane de romani: e sanatos sa mearga copiii la scoala, cat costa rechizitele, hainele si meditatiile, cine ii duce la scoala, cat costa benzina si, mai ales, cu cine ii lasam acasa daca autoritatile vor decide sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

