First INACO SmartLab in the Republic of Moldova, inaugurated in Durlesti, Chisinau

The first SmartLab laboratory in the Republic of Moldova was inaugurated on Wednesday in Durlesti, Chisinau, according to a press release sent to AGERPRES on Wednesday. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook… [citeste mai departe]